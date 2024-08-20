В Челябинской области открыта горячая линия для жителей Курской области

Позвонить на нее можно круглосуточно

На Южном Урале заработала горячая линия для жителей Курской области. Позвонить по номеру 8-800-201-90-33 можно круглосуточно, сообщили в Минсоцотношений Челябинской области.

Напомним, по поручению губернатора Алексея ТекслераЧелябинская область готова принять 164 человека из Курской области, в том числе 50 граждан старшего возраста. Кроме того, подготовлены места для размещения 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



На территории региона жителей Курской области планируется разместить в шести ПВР. В пунктах временного размещения граждане будут обеспечены всем необходимым, а именно проживанием в комфортных условиях и трехразовым горячим питанием. Кроме того, каждому прибывшему будет оказан необходимый объем помощи: содействие в оформлении документов (если, например, они были утеряны), содействие в трудоустройстве и получении мер социальной поддержки, медицинская помощь, устройство детей в образовательные организации и прочее.



Проживание в каждом пункте временного размещения бесплатное, срок пребывания не ограничен.