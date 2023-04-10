В Челябинской области открыт прием заявлений на выплаты для контрактников СВО

Добровольцы могут получить те же самые льготы, что и мобилизованные бойцы

Жители региона, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ и принимают участие в СВО, могут подать заявление на предоставление нескольких единовременных выплат. Раньше такие выплаты полагались только мобилизованным, сообщает в понедельник, 10 апреля, пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«По решению губернатора Алексея Текслера введены региональные единовременные выплаты гражданам, состоящим на воинском учете в военном комиссариате Челябинской области и заключившим контракт с министерством обороны для прохождения военной службы в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года»,

— поясняют в Минсоце.

Так, контрактники могут получить:

— единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей (выплата может быть предоставлена самим гражданам, заключившим контракт, либо их супругам, а при отсутствии супругов — одному из родителей);

— единовременную выплату на детей в размере 20 тысяч рублей;

— единовременную выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тысяч рублей (важно: контрактники или члены (один из членов) их семей должны быть собственниками (собственником) жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении).

Также выплаты на газификацию предоставляются семьям граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», и семьям погибших военнослужащих.

Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Важно, что подавать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа.

Телефон единой службы сопровождения участников специальной военной операции — 8-912-806-84-96.

В случае отсутствия документов органы соцзащиты запросят сведения самостоятельно.