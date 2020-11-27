В Челябинской области открылся Центр управления регионом

В первый день работы его посетил первый заместитель губернатора Виктор Мамин.

На Южном Урале начал действовать Центр управления регионом. Он будет мониторить и обрабатывать обращения и сообщения граждан. Сегодня, 27 ноября, центр посетил первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин. Он отметил, что ЦУР — комплексная структура, которая способна не только выявить и систематизировать проблемы региона, но и оптимизировать процессы их решения.



«Главная цель, для которой он создавался, — это сокращение времени отработки обращений граждан, использование современных технологий для того, чтобы это было максимально комфортно, максимально эффективно. С другой стороны, безусловно, это создает предпосылки для того, чтобы мы могли делать дальнейшие шаги в области цифровизации, используя эти данные, знания и опыт»,— подчеркнул Виктор Мамин.

На первоначальном этапе ЦУР займётся социальными вопросами, которые были сформированы на информации из более чем 50 000 обращений. Они касаются тем здравоохранения и медицинского обслуживания, соцзащиты, образования, дорог, транспорта, энергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами и ЖКХ.

«Во время визита в центр управления регионом первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин поручил руководству ЦУР при поддержке регионального министерства информационных технологий, связи и цифрового развития проработать вопрос интеграции в информационно-аналитические системы ЦУР обращений граждан, поступающих в МФЦ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, центры управления регионами создаются субъектами России по поручению Владимира Путина при участии АНО «Диалог». О важности открытия ЦУР в своем послании Законодательному Собранию Челябинской области говорил Алексей Текслер. В пресс-службе правительства подчеркнули, что участие органов исполнительной власти области в создании и последующем их функционировании осуществляется в пределах штатной численности ведомств.