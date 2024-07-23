В Челябинской области открылся селекционно-семеноводческий центр

Проект реализован компанией «Ситно»

На «Дне поля» губернатору показали делянки, большие грядки, на которых выращивают зерновые культуры для последующей репродукции. Селекционно-семеноводческий центр позволит получать качественные семена, адаптированные к почвенно-климатическим особенностям российских регионов.

«Нам нужно применять те зерна, которые дают наибольшую урожайность. Это требует серьезной селекционной работы, взаимодействия с наукой. И только такие комплексы позволяют добиться качества зерна, приспособленного к климатическим условиям региона. Открытый сегодня селекционно-семеноводческий центр решит эту задачу и позволит усилить эффективность сельского хозяйства области», — сказал Алексей Текслер.

Комплекс сортирует зерно, сушит и доводит до качества семян. Его мощность 15 тысяч тонн. В регионе это второй семеноводческий комплекс.

«С нашим опытом и возможностями, с применением мировых технологий мы сможем добиться внушительных результатов. Надеюсь, нашу продукцию увидим на полках торговых сетей. У центра большие перспективы, и это положительно отразиться на экономике региона», — отметил председатель совета директоров компании «Ситно» Павел Журавский.

Сегодня, 23 июля, в Нагайбакском районе проходит «День поля» — крупнейшая сельскохозяйственная выставка Челябинской области, которая является традиционной площадкой для делового общения в аграрной отрасли и входит в событийный ряд региона, отражая роль аграрного комплекса в развитии экономики.

