В Челябинской области открылись горнолыжные курорты

Трассы на новый сезон уже запустили «Абзаково» и «Банное»





Горнолыжные курорты Челябинской области начали открывать трассы для катания. Сейчас лыжников принимают курорт «Абзаково» под Магнитогорском, так открыта горка в 170 метров, на ГЛЦ «Банное» и «Евразия», где доступны учебные треки.

С 20 ноября откроется горнолыжный курорт «Солнечная долина», там будет доступна учебная полоса и часть трассы «Солнечная».

Начало горнолыжного сезона совпало с обильными снегопадами в области. Полноценно горнолыжные курорты откроются в декабре, конечно, с соблюдением всех санитарных правил. Для посещения курортов и санаториев потребуется QR-код.