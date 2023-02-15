В Челябинской области открылись 696 отделений «Движения первых» — Светлана Буравова

Одна из главных задач «первичек» — дать детям право выбора

За полтора месяца, с конца декабря 2022 года, в Челябинской области открылись 696 первичных отделений Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». «Первички» открываются не только при школах, но и на базе частных и общественных организаций, работающих с молодежью, рассказала на пресс-конференции председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова.



Напомним, первое отделение было открыто 28 декабря на базе челябинского лицея № 142. С тех пор «первички» появились во всех муниципалитетах региона.

«Радует, что отделения открываются не только в школах и других государственных учреждениях. Так, сейчас отделение создается на базе телестудии „ТелеШко“. Это федеральная сеть молодежных телестудий, у них уже есть опыт работы с РДДМ в других регионах, они с нами делятся наработками. Благотворительный фонд „Мост“, активно работающий с детскими домами, подключился к деятельности „Движения первых“. Проявила желание областная федерация баскетбола. А 27 февраля первичное отделение откроется в челябинском ДПиШ, в день рождения Дворца пионеров», — рассказала Светлана Буравова.

Руководитель областного отделения подчеркнула, что сегодня главная задача РДДМ — создание удобной для ребят инфраструктуры. Например, ребенку может быть интереснее вступать в движение не в школе, а в секции или кружке, где он занимается после занятий. Кроме того, отдельное направление — подготовка наставников, которые должны помогать детям оформлять их проекты.

Наставниками регулярно становятся неравнодушные родители. Как рассказала Лилия Ершова, мать двоих детей, учащихся в рощинской средней школе, она в свое время сумела выиграть два губернаторских гранта. Опыт Ершовой уже помог двум школьницам победить в грантовом конкурсе. Теперь одна девочка реализует проект экотропы в Ужовском бору, другая занимается просветительским проектом, посвященным сортировке мусора.