В Челябинской области открыли сбор средств и помощи пострадавшим от лесных пожаров

Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Текслер

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров в поселках Джабык и Запасное в Карталинском районе. Перечислить деньги можно на счет общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области». Передать бытовую технику, продукты и средства личной гигиены можно в пункты сбора в Челябинске и Магнитогорске, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Так, перечислить средства можно по следующим реквизитам:

Челябинская областная общественная женская организация «Союз женщин Челябинской области» (ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области»)

ПАО «Челябинвестбанк», город Челябинск

р/с 40703810590000002392

БИК 047501779

ИНН 7453040068

КПП 745301001

к/с 30101810400000000779

Сайт: союзженщин74.рф

Благотворительные организации и местные жители помогли погорельцам с одеждой, однако им необходимы б/у бытовая техника, продукты длительного хранения и средства санитарной гигиены. В Челябинске передать их можно по следующим адресам:

ул. Сони Кривой 75А, офис 608 (Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»);

ул. Энгельса 39 («Дом дружбы народов»);

ул. Смирных, дом 21а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району г. Челябинска);

ул. 1-ой Пятилетки, дом 43 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району);

ул. Плеханова, дом 43б (Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району);

ул. Коммунистическая, дом 8а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району);

ул. Трубников, дом 59 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району);

ул. Островского, дом 30 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району);

ул. Каслинская, дом 25 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району);

ул. Марченко 11-Б (Благотворительный фонд «Солнечный день»).

В Магнитогорске также работают пункты сбора:

ул. Грязнова, дом 44/3 (Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района г. Магнитогорска);

пр. Ленина, дом 138 (Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района г. Магнитогорска);

пр. Металлургов, дом 3/1 (Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Магнитогорска).

Кроме того, фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил телефонную линию по вопросам оказания благотворительной помощи пострадавшим: 8 (351) 220-74-20 (добавочный 7).

Пострадавшие по всем вопросам могут обратиться по этому номеру: 8 (351) 239-99-99.