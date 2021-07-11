По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров в поселках Джабык и Запасное в Карталинском районе. Перечислить деньги можно на счет общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области». Передать бытовую технику, продукты и средства личной гигиены можно в пункты сбора в Челябинске и Магнитогорске, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Так, перечислить средства можно по следующим реквизитам:
Челябинская областная общественная женская организация «Союз женщин Челябинской области» (ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области»)
ПАО «Челябинвестбанк», город Челябинск
р/с 40703810590000002392
БИК 047501779
ИНН 7453040068
КПП 745301001
к/с 30101810400000000779
Сайт: союзженщин74.рф
Благотворительные организации и местные жители помогли погорельцам с одеждой, однако им необходимы б/у бытовая техника, продукты длительного хранения и средства санитарной гигиены. В Челябинске передать их можно по следующим адресам:
- ул. Сони Кривой 75А, офис 608 (Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»);
- ул. Энгельса 39 («Дом дружбы народов»);
- ул. Смирных, дом 21а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району г. Челябинска);
- ул. 1-ой Пятилетки, дом 43 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району);
- ул. Плеханова, дом 43б (Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району);
- ул. Коммунистическая, дом 8а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району);
- ул. Трубников, дом 59 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району);
- ул. Островского, дом 30 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району);
- ул. Каслинская, дом 25 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району);
- ул. Марченко 11-Б (Благотворительный фонд «Солнечный день»).
В Магнитогорске также работают пункты сбора:
- ул. Грязнова, дом 44/3 (Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района г. Магнитогорска);
- пр. Ленина, дом 138 (Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района г. Магнитогорска);
- пр. Металлургов, дом 3/1 (Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Магнитогорска).
Кроме того, фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил телефонную линию по вопросам оказания благотворительной помощи пострадавшим: 8 (351) 220-74-20 (добавочный 7).
Пострадавшие по всем вопросам могут обратиться по этому номеру: 8 (351) 239-99-99.