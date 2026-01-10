В Челябинской области открыли развлекательный портал для школьников

Бесплатные онлайн-ресурсы рассчитаны для досуга и обучения ребят

Развивающие игры, паззлы, головоломки, ребусы, игры на внимание и память — региональный минцифры подготовил подборку полезных онлайн-ресурсов, которые помогут организовать интересный и безопасный досуг школьников. Кроме развлекательного контента, на портале доступны образовательные материалы, сообщает минцифры Челябинской области.

Для детей, которые любят проводить время за компьютером с пользой, собрана коллекция сайтов, где можно: создавать цифровые поделки и рисунки, собирать пазлы и головоломки, решать ребусы и логические задачи. Все ресурсы бесплатны, не содержат агрессивной рекламы и подходят для детей младшего и среднего школьного возраста.

Кроме развлекательного контента, на портале также представлены проверенные ресурсы для: самостоятельного обучения и закрепления школьной программы, изучения новых тем в интерактивной форме, виртуальных экскурсий по музеям, театрам и выставкам России. Это позволяет разнообразить учебный процесс и открыть детям доступ к культурному наследию страны, не выходя из дома.

Все материалы доступны на региональном портале detidoma.gov74.ru. Все рекомендуемые сайты проходят проверку на безопасность и соответствие возрастным требованиям, что обеспечивает защищенное цифровое пространство для детей.

Инициатива направлена на поддержку родителей в организации полезного времяпрепровождения школьников в интернете и способствует развитию цифровой грамотности.