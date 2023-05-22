Занятия школы проводятся в стационаре. Медики рассказывают о жизни с туберкулезом и отвечают на вопросы больных, а также занимаются с пациентами арт-терапией.
«Это необходимо, чтобы люди не бросали лечение, ведь перерыв в приеме противотуберкулезных препаратов может привести к развитию лекарственной устойчивости и рецидиву заболевания», — говорит главный врач Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер.
В других больницах Челябинской области также работают «Школы пациента» по другим профилям. Если вы заболели, а болезнь оказалась хронической или требует длительного лечения, поинтересуйтесь у своего лечащего врача — нет ли в стационаре занятий для пациентов.
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