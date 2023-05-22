В Челябинской области открыли первую «Школу для больных туберкулезом»

Медики учат своих пациентов жить с тяжелым диагнозом

В Челябинском областном противотуберкулезном диспансере открылась первая в регионе «Школа пациента» для больных туберкулезом, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Занятия школы проводятся в стационаре. Медики рассказывают о жизни с туберкулезом и отвечают на вопросы больных, а также занимаются с пациентами арт-терапией.

«Это необходимо, чтобы люди не бросали лечение, ведь перерыв в приеме противотуберкулезных препаратов может привести к развитию лекарственной устойчивости и рецидиву заболевания»,

— говорит главный врач Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер.