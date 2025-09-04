В Челябинской области открыли новую приемную президента России

Полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер провели прием граждан

В Челябинске полпред УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер открыли новую приемную президента РФ. Они провели прием граждан и обсудили развитие социальной инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Перед встречей с жителями региона Артем Жога в сопровождении Алексея Текслера осмотрел новое здание — теперь приемная современная и просторная.





«Приемные президента зарекомендовали себя как удобный механизм работы с обращениями граждан, стали площадкой для прямого диалога между властью и обществом и способом получения обратной связи от жителей», — подчеркнул полпред.





На приеме прозвучало обращение от руководителя баскетбольной секции Челябинского энергетического колледжа имени С. М. Кирова. Он поднял вопрос о капремонте спортивного комплекса на Блюхера, 95. Сейчас здание закрыто из-за аварийного состояния. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что по данному объекту уже подготовлены сметы и подана заявка на участие в президентской программе по капитальному ремонту колледжей.

«Мы планируем приступить к выделению необходимых средств уже в начале следующего года. Предварительно согласовано с федеральным бюджетом выделение 30 миллионов рублей, однако с учетом состояния здания общая стоимость ремонта может оказаться выше. Поэтому часть финансирования будет дополнительно выделена из регионального бюджета, а также предусмотрено приобретение современного оборудования», — подчеркнул глава региона.





Также во время приема по видеосвязи озвучили вопрос о строительстве школы в поселке Димитрова в Магнитогорске. Учебное заведение на 500 мест возводится за счет средств областного бюджета. В данный момент готов трехэтажный каркас здания.

«До конца октября планируется закрыть тепловой контур, рядом установлены блочные и модульная котельные. С их вводом подадим тепло, после чего начнем работы по чистовой отделке. По контракту срок сдачи объекта — конец 2026 года. Ставим задачу завершить все работы к концу июля, чтобы с 1 сентября школа могла принять учеников», — сказал Алексей Текслер.



