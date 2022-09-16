Инновационную площадку дополнительного образования «IT-куб» на базе школы № 126 открыли в Снежинске. Там на бюджетной основе будут обучать детей с 7 до 17 лет робототехнике, программированию, разработке мобильных приложений, кибергигиене и многому другому. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.
«IT-куб уже имеет свою особенную атмосферу: очень просторные аудитории, многофункциональное пространство, современное оборудование. Есть абсолютная уверенность в том, что Центр объединит не только детей, их родителей и педагогов, но и всех снежинцев, которые как ядерные, так и цифровые технологии смогут использовать в мирных целях и на благо людей», — отметила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук.
Помимо обучения IT-куб открывает для ребят Снежинска творческие и проектные возможности. Здесь ребята смогут участвовать в конкурсах, конференциях и семинарах. В Центре предусмотрена большая зона для коллективной работы. Есть отдельное помещение для шахматной гостиной.
«Юные снежинцы смогут бесплатно получать дополнительное образование и воплотить на этой площадке свои творческие технические идеи. Здорово, что рядом с IT-кубом находится Центр профессионального обучения, с которым у нас давние эффективные контакты по профсоюзному проекту „Развитие“», — отметил председатель Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина Ефим Александров.
Инновационная площадка дополнительного образования создана в городе благодаря национальному проекту «Образование». В создании цифрового Центра задействованы федеральные средства, областные, муниципальные, а также помощь градообразующего предприятия.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес