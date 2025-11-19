В Челябинской области открыли 17 молодежных центов в 2025 году

Работа по созданию пространств продолжится

Современные площадки для молодежи начали работу в разных городах и районах Челябинской области в этом году. В новых пространствах молодые люди могут реализовывать творческие и проектные инициативы, рассказал губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Задача проекта — создание современной инфраструктуры для молодежи. Каждое такое пространство становится местом притяжения, где рождаются идеи и находятся единомышленники.

«Молодежь Южного Урала получает новые возможности для творчества и развития. Будем продолжать работу в этом направлении», — написал губернатор.

Например, в поселке Зауральский Еманжелинского округа в «Цехе творчества» и «МедиаЦехе» местные энтузиасты записывают подкасты и осваивают создание народных кукол. А в поселке Первомайском Коркинского муниципального округа на площадке «Союз молодёжи» уже прошел мастер-класс по созданию качественного контента.