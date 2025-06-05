В Челябинской области откроют сеть филиалов для реабилитации участников СВО

Прежде всего они появятся в крупных городах региона — Магнитогорске, Миассе и Златоусте

В Челябинской области будет создана сеть медицинских учреждений для реабилитации участников СВО. Об этом сегодня, 5 июня, во время обращения к депутатам Заксобрания региона заявил губернатор Алексей Текслер.

«Специальное отделение уже открыли на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Далее будем создавать инфраструктуру и новую филиальную сеть единого центра уже по всему региону. Услуги должны быть доступны и максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО», — заявил губернатор.

Прежде всего филиалы центра будут открыты в крупных городах: Магнитогорске, Миассе, Златоусте. Пройти реабилитацию здесь также смогут участники СВО, проживающие на соседних территориях.

Помимо медицинской помощи, ветераны получат общее социальное сопровождение, юридическую и психологическую помощь.