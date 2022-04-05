В Челябинской области откроют семейные МФЦ

Они помогут южноуральцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Челябинская область стала одним из пилотных регионов России, где будут созданы семейные многофункциональные центры. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Семейные МФЦ позволят семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, получить весь комплекс социальных услуг в режиме одного окна. Большинство документов и справок сотрудники центров будут запрашивать у представителей смежных ведомств сами.

«Наша главная цель — предупреждать кризисные явления и неблагополучие в семье на стадии зарождения, обеспечивая максимально персонализированную поддержку»,

— говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

На Южном Урале семейные МФЦ открыты на базе четырех учреждений. Это:

— центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Верхнем Уфалее;

— центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Коркинском районе;

— центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска;

— Челябинский областной центр социальной защиты «Семья».Активными участниками проекта должны стать социально ориентированные НКО, а также организации, которые осуществляют научное сопровождение проекта. Свое участие в проекте уже подтвердили Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, АНО «Союз родителей», Челябинское областное отделение Российского детского фонда, центр защиты семьи, материнства и детства «Берег», центр поддержки семьи «Ветер надежды», Челябинская организация помощи детям «Звездный дождь».