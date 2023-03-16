В Челябинской области откроют птицеводческий цех аграрного университета

Студенты ЮУрГАУ будут выводить несушек-бройлеров

В Институте ветеринарии Южно-Уральского государственного аграрного университета проведут технологический запуск кафедры птицеводства. Саму кафедру развивают с ноября 2021 года, а в августе 2023-го там заложат на инкубирование первую партию яиц. Так начнется практическая работа по совершенствованию породных свойств птицы. Цель будущей работы студентов — создать отечественное конкурентоспособное родительское стадо бройлеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Для Челябинской области реализация импортозамещающего и поставляющего высококвалифицированные кадры проекта очень актуальна. Ведь в нашем регионе шесть птицефабрик, область является одним из регионов — лидеров по производству мяса птицы, который стабильно входит в десятку лучших в стране, и в то же время область испытывает острый дефицит птицеводческих кадров — более 550 вакансий», — сказала ректор университета Светлана Черепухина на парламентских слушаниях в Госдуме РФ 15 марта.

Пока отремонтировали 18 из 24 помещений производственно-лабораторной части кафедры, закупили часть оборудования.

В производственную зону кафедры птицеводства вошли инкубаторий, помещения с клеточным и напольным оборудованием, рассчитанным на 110 кур-несушек (родительское стадо) и 432 головы молодняка.

В вузе считают, что кафедра задаст вектор развития птицеводства в Челябинской области и обеспечит новую точку продовольственной безопасности России.