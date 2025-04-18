В Челябинской области откроют 14 новых пляжей

Они появятся в 11 муниципалитетах

В этом году жители Челябинской области получат возможность отдохнуть на 14 новых пляжах. Благоустроенные пространства появятся в 11 муниципалитетах, сообщили в Министерстве общественной безопасности региона.

«Новые зоны отдыха появятся в Снежинске, Троицке, Кыштыме, Миассе, Еткульском, Каслинском, Карталинском, Нагайбакском, Красноармейском и Кунашакском районах. В Карабаше программа сочетается с федеральными проектами по благоустройству береговой линии: здесь создадут не только пляж, но и велодорожки, прогулочные зоны», — сообщили в ведомстве.

На каждый пляж из регионального бюджета выделяется 2,8 миллиона рублей. В софинансировании также участвуют муниципалитеты.

Программа субсидирования муниципальных образований реализуется на Южном Урале третий год подряд. Инициатива была запущена по решению губернатора Алексея Текслера. За это время в регионе появилось 24 новых пляжа, включая первый инклюзивный в Челябинске.