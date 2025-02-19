В Челябинской области откроется центр патриотического воспитания «Авангард»

Об этом и о патриотическом воспитании молодежи поговорили Алексей Текслер и руководитель Движения Первых Артур Орлов

В Чебаркуле 19 февраля заработает новый центр патриотического воспитания «Авангард». Его вместе с руководителем Движения Первых Героем России Артуром Орловым откроет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сегодня стороны обсудили реализацию молодежной политики в Челябинской области. Алексей Текслер отметил, что в регионе в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотическое воспитание в регионе получит новый импульс. Глава региона подчеркнул, что в области первичные отделения Движения Первых открыты во всех муниципальных образованиях, в Движение входят 280 тысяч подростков.

«Последовательно работаем в школах, организациях дополнительного образования, а также в учреждениях СПО. У нас организована сильная поддержка Движению. Лично возглавляю совет Движения, регулярно встречаюсь с руководителями муниципалитетов по поддержке Движения, которая нужна всегда. Видим обратную связь, проводим огромное количество различных мероприятий», — отметил губернатор.

Так, за 2024 год региональная и местные организации Движения провели 76 мероприятий, традиционным стал региональный Фестиваль Первых на селе. По проекту «Своя атмосфера» в области продолжают открываться пространства для общения и реализации молодежных инициатив: их уже 26, в этом году откроются еще 15.

«Большое спасибо вам и всей вашей команде, региональному отделению за вклад в развитие наших детей. Регион принимает в этом активное участие, считается одним из лидирующих. Вы являетесь одним из примеров вовлеченности для многих других, потому что только командой можно достичь максимальных результатов. Воспитательное пространство, те рабочие места для сотрудников и то, что спланировали у вас для ребят, — это очень здорово. Задача остается — максимум вовлечь ребят, которые еще не определились», — поделился Артур Орлов.

Также руководитель Движения Первых выразил отдельную благодарность Алексею Текслеру от бойцов 90‑й танковой дивизии за поддержку и гуманитарную помощь.