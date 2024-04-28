В Челябинской области отказались от салюта на 1 и 9 Мая

Другие мероприятия состоятся

В этом году в Челябинской области приняли решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня весны и труда и Дня Победы. Ограничений на проведение других мероприятий нет, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Проведение других праздничных мероприятий планируется в соответствии с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом текущей оперативной обстановки»,— уточнили в правительстве.

Праздничная программа на День Победы ожидается насыщенной: южноуральцев ждут построение войск, парад техники, выступления творческих коллективов и многое другое. Афиша мероприятий будет опубликована на нашем сайте сразу после ее публикации управлением культуры.