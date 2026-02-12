Мать погибшего участника СВО из Карабаша добилась, чтобы ее гражданского мужа лишили выплат за сына. Довести дело до справедливого решения суда ей помогли правозащитники благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Челябинской области.
Отец бойца, с которым женщина состояла в незарегистрированном браке, заявил права на государственные выплаты, полагающиеся членам семьи погибшего бойца.
При этом, как выяснилось, мужчина годами не принимал никакого участия в жизни сына. Он не платил алименты, не занимался воспитанием и не интересовался судьбой ребенка. Все заботы легли на плечи матери.
Юристы фонда изучили обстоятельства дела и подготовили исковое заявление. В основу легли положения Гражданского и Семейного кодексов, а также правовая позиция Верховного суда РФ. В фонде настаивали: родитель, фактически самоустранившийся от воспитания, не может считаться членом семьи погибшего в контексте получения компенсаций и льгот.
Суд полностью согласился с доводами истца. В результате отец, десятилетиями игнорировавший свой долг перед ребенком, признан утратившим право на выплаты. Теперь все средства, предусмотренные государством, будут направлены матери — единственному по-настоящему близкому человеку, который поддерживал сына на протяжении всей его жизни.