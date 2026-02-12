В Челябинской области отец с долгами по алиментам лишился выплат за погибшего на СВО сына

Мужчина даже не вспоминал про ребенка, пока тот рос

Мать погибшего участника СВО из Карабаша добилась, чтобы ее гражданского мужа лишили выплат за сына. Довести дело до справедливого решения суда ей помогли правозащитники благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Челябинской области.

Отец бойца, с которым женщина состояла в незарегистрированном браке, заявил права на государственные выплаты, полагающиеся членам семьи погибшего бойца.

При этом, как выяснилось, мужчина годами не принимал никакого участия в жизни сына. Он не платил алименты, не занимался воспитанием и не интересовался судьбой ребенка. Все заботы легли на плечи матери.

Юристы фонда изучили обстоятельства дела и подготовили исковое заявление. В основу легли положения Гражданского и Семейного кодексов, а также правовая позиция Верховного суда РФ. В фонде настаивали: родитель, фактически самоустранившийся от воспитания, не может считаться членом семьи погибшего в контексте получения компенсаций и льгот.

Суд полностью согласился с доводами истца. В результате отец, десятилетиями игнорировавший свой долг перед ребенком, признан утратившим право на выплаты. Теперь все средства, предусмотренные государством, будут направлены матери — единственному по-настоящему близкому человеку, который поддерживал сына на протяжении всей его жизни.