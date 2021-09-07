В Челябинской области отец добился выплаты налогового вычета за умершую дочь

Девушка подала в ФНС необходимые документы, но не успела получить деньги лично

Житель Миасса заставил налоговую службу выплатить ему имущественный вычет, который пыталась оформить за ипотеку и за учебу его дочь, сообщает представитель Миасского городского суда.

В сентябре 2020 года женщина подала в налоговую инспекцию декларацию о доходах и заявила о своем праве получить имущественный вычет в размере 137 тысяч рублей. Но не успела получить деньги, так как скончалась. Как наследник, отец девушки имел право получить эти средства за дочь. Но налоговая отказалась вернуть налог родственнику умершей.

«Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала. Однако налоговое законодательство не содержит ограничений для получения налогового вычета наследниками после смерти налогоплательщика. Из этого следует, что сумма неполученного налогового вычета подлежит включению в состав наследства. Исковые требования отца суд удовлетворил в полном объеме», — говорит консультант Миасского городского суда Нина Кислинская.

Решение суда уже вступило в законную силу.