Жителям Челябинска, Миасса, Магнитогорска, Копейска и Златоуста стало легче попасть на прием к операторам Социального фонда России. С 2023 года все клиентские службы пяти городов на час продлили время работы. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба отделения СФР по Челябинской области.«По области прием граждан и юридических лиц ведется с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, а в пятницу — с 8:00 до 15:45 часов. Кроме того, в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Копейске и Златоусте прием в клиентских службах в среду продлен до 18:00 часов», — рассказала заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Нина Истомина.
На сайте СФР также работает сервис предварительной записи на прием.
Напомним, с 2023 года региональные отделения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования объединились в единый Социальный фонд России. Новый фонд является полным преемником всех выплат, услуг и обязательств ПФР и ФСС. Государственные услуги можно получить в рамках «одного окна» в 46 офисах на территории Челябинской области, а также в МФЦ и дистанционно через портал госуслуг.