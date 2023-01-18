В Челябинской области отделения Социального фонда на час продлили прием посетителей

По средам клиентские службы работают до шести часов вечера

Жителям Челябинска, Миасса, Магнитогорска, Копейска и Златоуста стало легче попасть на прием к операторам Социального фонда России. С 2023 года все клиентские службы пяти городов на час продлили время работы. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба отделения СФР по Челябинской области.

«По области прием граждан и юридических лиц ведется с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, а в пятницу — с 8:00 до 15:45 часов. Кроме того, в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Копейске и Златоусте прием в клиентских службах в среду продлен до 18:00 часов»,

— рассказала заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Нина Истомина.

На сайте СФР также работает сервис предварительной записи на прием.