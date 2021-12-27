В Челябинской области отделения «Почты России» изменят график работы в новогодние праздники

Рассказываем, когда можно сходить на почту

В новогодние праздники почтовые отделения изменят график работы. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает пресс-служба Челябинского отделения «Почты России».

Так, 31 декабря почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Ранее в Челябинской области утвердили график выплаты пенсий в новогодние праздники.

