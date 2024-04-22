В Челябинской области отделения МФЦ и Соцфонда изменят график работы

После шестидневной рабочей недели начнутся выходные по случаю Праздника Весны и Труда

В Челябинской области стартовала шестидневная рабочая неделя, после которой южноуральцев ждут четыре выходных дня. В связи с Праздником Весны и Труда изменится график работы почты, отделений МФЦ и Соцфонда.



В субботу, 27 апреля, в Челябинской области офисы Многофункционального центра будут работать по графику, установленному на понедельник. С 28 апреля по 1 мая включительно, а также 5 мая отделения функционировать не будут, говорится на сайте МФЦ региона. 2,3, 4, 6 и 7 мая посетителей будут принимать, как обычно.

В связи с праздником изменится режим работы клиентских служб Отделения Социального фонда России по Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе Соцфонда региона, офисы будут принимать посетителей 27 апреля по графику, установленному на понедельник. Отделения не будут работать с 28 апреля по 1 мая включительно. 2 и 3 мая прием южноуральцев возобновится.

1 мая также не будут работать отделения Почты России. Как уточнили в пресс-службе компании, в выходные дни почтальоны не разносят письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставляются по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда РФ.