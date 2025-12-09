В Челябинской области отдают дань уважения Героям Отечества

Южный Урал богат сильными и смелыми людьми

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В эту памятную дату чествуют людей, удостоенных самых почетных государственных наград — орденов Славы и Святого Георгия, а также званий Героя России и Героя Советского Союза. Эти люди своими поступками и даже жизнью показали пример подлинного служения Родине.

«Южный Урал всегда был богат смелыми, сильными и волевыми людьми, которые храбро воевали на полях сражений и самоотверженным трудом создавали великую страну», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

И сегодня отважные южноуральцы совершают подвиги подобно своим героическим предшественникам. В зоне спецоперации они достойно выполняют свой воинский долг, отстаивают независимость страны и защищают мирное население от терроризма и экстремизма.

«Благодарю бойцов за весомый вклад в укрепление безопасности страны, за пример мужества и патриотизма, который они подают молодому поколению. Вечная память павшим бойцам. Низкий поклон и искренняя признательность Героям, которые живут среди нас», — добавил Алексей Текслер.

В Челябинской области почетного звания «Герой России» удостоены свыше 50 человек. Это в том числе Даниил Махмудов, который героически погиб в боях за Авдеевку, спасая своих товарищей от огня вражеской артиллерии. Недавно Алексей Текслер передал его семье знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» Героя России.

День Героев Отечества был утвержден в 2007 году. Дату 9 декабря выбрали потому, что в этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Это была высшая государственная награда, которой удостаивались воины, проявившие в бою доблесть и отвагу.