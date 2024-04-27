В Челябинской области освятили новый храм

Там же прошла первая служба

Сегодня, 27 апреля, в Пласте освятили новый храм святой великомученицы Варвары. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавил первую Божественную литургию.



В службе также приняли участие епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, епископ Златоустовский и Саткинский Петр, епископ Троицкий и Южноуральский Павел.

Напомним, что строительство храма началось в 2019 году. Возводят его на личные деньги президента группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова. Высота храма вместе с колокольней-звонницей достигает 67 метров. Храм носит имя святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей людей, имеющих опасную профессию. На стенах церкви перечислены имена горняков, погибших в забоях Пласта при добыче золота.