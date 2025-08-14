В Челябинской области освятили мед нового сбора

Сегодня отмечается Медовый Спас

В Челябинске в Христорождественском соборе состоялась божественная литургия, которую провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. После службы освятили мед нового сбора, который стал символом благодарности Богу за его дары и призывом к будущим плодам.

Освящение меда приурочено к Медовому Спасу — празднику, который напоминает о ценности природы и труда пчеловодов. В этот день принято выражать благодарность за щедрость, которую нам дарит природа.

Специалисты Роспотребнадзора подтверждают: мед обладает антибактериальными свойствами, улучшает работу иммунной системы и облегчает симптомы простуды. Кроме того, мед благоприятно влияет на пищеварение и является источником множества витаминов и минералов. В косметологии мед используется как натуральный увлажнитель и антисептик для кожи и волос.