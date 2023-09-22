В Челябинской области осветили расширенный участок трассы на Екатеринбург

Из-за плохой видимости на опасных перекрестках случались ДТП

На федеральной трассе Челябинск — Екатеринбург осветили почти километр дороги и установили новые светофоры у поворота к Каслям и на перекрестке с дорогой Тюбук — Багаряк, сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе регионального управления Росавтодора. В прошлом году этот участок расширили до четырех полос. Улучшить видимость решили в связи с большим количеством аварий на этом отрезке дороги.

На протяжении почти 750 метров проезжей части дорожники установили 57 опор со светодиодными светильниками, смонтировали дублирующую подсветку на Г-образных опорах существующих светофоров и поставили три новых электронных регулировщика.

Пойти на эти меры заставила высокая аварийность. В 2023 году здесь в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Причем, отмечают в Росавтодоре, водители объясняли нарушение правил тем, что не видели светофора. По согласованию с ГИБДД было решено исправить эту проблему.

Напомним, что почти год назад состоялось открытие расширенного до четырех полос 40-километрового участка федеральной трассы М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу. Много лет расстояние от Куяша до Щербаковки было узким местом всей дороги между двумя мегаполисами. В 2020 году участок начали ремонтировать и за три сезона вдвое увеличили ширину проезжей части. В торжественной церемонии открытия обновленной дороги принимал участие по ВКС президент страны Владимир Путин. После капитального ремонта интенсивность движения по трассе выросла с 4 до 19 тысяч автомобилей в сутки.

Добавим, что расширение федеральной автодороги ведется и в сторону Уфы. В районе Сима и Аши дорожники реконструируют и строят с нуля почти 60 километров полотна.