В Челябинской области осужденные ИК №6 обыграли в хоккей приглашенную команду

Дружеский матч завершился со счетом 12:11

В исправительной колонии № 6 в Копейске провели хоккейный матч между командой «Титан», сформированной из осужденных, и приглашенной командой «Ветераны спорта ЧТЗ». Игра закончилась победой «Титана». Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, подобные мероприятия проводятся в рамках воспитательной работы с осужденными.

Накануне игры хоккеисты команды «Титан» усиленно тренировались. Благо, далеко ходить не надо: хоккейная коробка установлена прямо на территории исправительной колонии. Но встреча на льду показала, что и их соперники не теряли время даром: игра была напряженной, и каждая команда смогла проявить себя. Но гостям для победы не хватило всего лишь одной забитой шайбы: игра завершилась со счетом 12:11 в пользу «Титана».

После игры хоккеисты отправились пить чай с угощениями, привезенными гостями.

«Организаторы отмечают, что такие спортивные мероприятия имеют важное значение в рамках воспитательной работы с осужденными и их проведение должно стать традиционным»,— рассказали в ГУФСИН.