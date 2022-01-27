В Челябинской области осудят водителя за смертельный наезд на мотоциклиста

Авария произошла в Миассе в августе 2021 года

На Южном Урале перед судом предстанет житель Миасса, который в августе 2021 года совершил наезд на мотоциклиста. В результате столкновения погиб 36-летний водитель мотоцикла «Хонда». По версии следствия, обвиняемый не уступил дорогу мотоциклу, выезжая на проезжую часть объездной дороги Тургоякского шоссе с прилегающей территории. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2021 года, управляя автомобилем ВАЗ-2124, при выезде не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге мотоциклом. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший скончался в лечебном учреждении.

Напомним, ранее озвучивалась версия, что водитель мотоцикла не уступил дорогу автомобилю. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд.