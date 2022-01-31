В Челябинской области осудят главу за незаконные свалки

На улицах поселка в Саткинском районе накапливается мусор

В Саткинском районе прокуратура подала в суд на администрацию Бакальского городского поселения за свалки мусора на улицах поселка Брусничный. Главе поселения сначала было вынесено представление на устранение свалок отходов, но после бездействия властей надзорное ведомство обратилось в суд. Судом требования прокурора удовлетворены, за исполнением решений суда установлен контроль, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В поселке Брусничный Саткинского района прокуратура установила несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов на пяти улицах. Скопления мусора создают угрозу загрязнения окружающей среды и нарушают санитарно-эпидемиологическую обстановку населенного пункта.

Главе Бакальского городского поселения внесли представление об устранении нарушений. Но действий не последовало, поэтому прокуратура района обратилась в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, за исполнением решений суда установлен контроль.

Напомним, в Челябинске общественники нашли нелегальную свалку в микрорайоне Чурилово. Неизвестные тоннами выбрасывают строительный и бытовой мусор на площадку на улице Линейной. Теперь по данному факту возбуждено административное дело.