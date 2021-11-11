В Челябинской области осудили бывшую сотрудницу налоговой

Женщину признали виновной в получении взятки в 2017 году

Суд вынес приговор бывшему районному налоговому инспектору из Магнитогорска. По данным следствия в 2017 году осужденная получила взятку в размере 250 тысяч рублей от директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Челябинской области



Налоговый инспектор получила взятку, чтобы не принимать меры по результатам налоговой проверки. Преступление позе выявили сотрудники ФСБ России по Челябинской области.

Суд назначил осужденной 7 лет лишения свободы условно и 500 тысяч штрафа, после женщина не сможет занимать любую должность на госслужбе еще 5 лет.