По данным на утро 28 июля, в Челябинской области ограничено движение на участках трех региональных дорог, сообщили в пресс-службе областного Миндортранса.
Закрыты следующие участки:
- второй километр дороги Березняки — Депутатский, Еткульский район;
- десятый километр дороги Красносельское — Сухарыш, Увельский район;
- девятый километр дороги Карабаш — Киолим.
Все населенные пункты имеют транспортное сообщение.
«Еще на 23 участках дорог имеются незначительные переливы дождевых вод, движение транспорта по ним осуществляется в штатном режиме. Организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций», — сообщили в ведомстве.
Подрядчики постоянно объезжают вверенные им участки дорог и контролируют ситуацию.