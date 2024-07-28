В Челябинской области остаются закрытыми три участка региональных дорог из‑за переливов

Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено

По данным на утро 28 июля, в Челябинской области ограничено движение на участках трех региональных дорог, сообщили в пресс-службе областного Миндортранса.

Закрыты следующие участки:

второй километр дороги Березняки — Депутатский, Еткульский район;

десятый километр дороги Красносельское — Сухарыш, Увельский район;

девятый километр дороги Карабаш — Киолим.

Все населенные пункты имеют транспортное сообщение.

«Еще на 23 участках дорог имеются незначительные переливы дождевых вод, движение транспорта по ним осуществляется в штатном режиме. Организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций», — сообщили в ведомстве.

Подрядчики постоянно объезжают вверенные им участки дорог и контролируют ситуацию.