В Челябинской области остановили пьяного водителя с 3-летним ребенком

Инцидент произошел в поселке Бажово

Сотрудниками полиции Копейска остановлен пьяный водитель в салоне автомобиля которого находился 3-летний ребенок, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



«В ходе проведения рейдового мероприятия в п. Бажово обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21120, который совершал странные маневры на одной из улиц поселка. За рулём оказался 38-летний мужчина с признаками опьянения, а в машине вместе с лихачом находились ребенок, 2021 года рождения, и женщина», — сообщают в ведомстве.

Оказалось, что мужчина ранее привлекался за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На него заведено уголовное дело по признакам преступления.



