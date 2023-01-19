В Челябинской области остановили пассажирский автобус с подложными номерами

По словам водителя, он не знал, что транспортное средство было вне закона

Пассажирский ПАЗ с подложными регистрационными знаками остановили сотрудники госавтоинспекции в селе Кунашак, сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе областной ГИБДД. Теперь водителю автобуса грозит лишение прав, а механику автопредприятия — многотысячные штрафы.

Желтый пазик полицейские остановили на улице Коммунистической при надзоре за дорожным движением. За рулем транспортного средства находился мужчина, 1966 года рождения. При проверке документов выяснилось, что номера на автобусе — подложные.

Со слов водителя, он не знал, что управляет транспортным средством с подложными регистрационными знаками. Автобус ему предоставил механик, который отправил его на маршрут.

На водителя составили протокол об административном правонарушении по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Наказание предусматривает лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Механику автопредприятия грозят два штрафа от 15 до 20 тысяч рублей за установку на транспортном средстве заведомо подложных номеров и выпуск его на линию.