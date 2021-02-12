В Челябинской области останется всего четыре ковидных госпиталя

Остальные медицинские учреждения вернутся к плановой деятельности

Четыре госпитальные базы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией останутся в Челябинской области. Накануне в ходе совещания с избранными главами муниципальных образований об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«В ходе встречи с главами Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске, во всех остальных муниципалитетах больницы вернутся в плановый режим работы», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Одна из важнейших задач, стоящих перед сферой здравоохранения, — массовая вакцинация населения. Алексей Текслер подчеркнул, что главы районов должны держать на особом контроле вопросы, связанные с вакцинацией.