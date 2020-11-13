В Челябинской области особенные дети будут летать в аэротрубе

Аэродинамическая гимнастика необходима им для реабилитации.

В Челябинской области запустили проект Общественного народного фронта «Летай со мной». В Челябинске его реализовывает медицинский центр «Кия». В рамках проекта дети-инвалиды с ДЦП будут проходить реабилитацию с помощью аэротрубы. Первые участники уже опробовали новый вид аэрогимнастики в действии.

«Проект направлен на социальную реабилитацию и физическую адаптацию детей-инвалидов с ДЦП с помощью адаптивной физкультуры и аэродинамической гимнастики. Дети в возрасте от 5 до 14 лет пробуют полеты под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов: тренеров по АФК, реабилитологов, психологов», — прокомментировали ситуацию в ОНФ Челябинской области.

Подобные упражнения помогают добиться положительной динамики в состоянии детей.

Пилотные проекты «Лети со мной» также начали функционировать в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске.