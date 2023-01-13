В Челябинской области основной пик догазификации планируется на 2023 год

Единороссы обсудили планы по подключению к газу

В 2022 году в Челябинской области до границ земельных участков построили 12,7 тысячи объектов догазификации, что на 46% выше, чем было запланировано изначально. Об этом стало известно во время совещания по догазификации, которое провел председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Данные по нашему региону озвучил губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения «ЕР» Алексей Текслер. По его словам, работа в этом направлении будет продолжена и в текущем году.

На данный момент техническая возможность подключения к голубому топливу обеспечена для 54 тысяч домовладений, а полностью подключены к газу почти семь тысяч домов. В этом году ожидается основной пик догазификации: уже на сегодняшний день заключено более 17 тысяч договоров, которые будут исполнены в 2023 году. Что касается прошлого года, то в Челябинской области ввели в эксплуатацию свыше 520 км сетей газоснабжения, которые построили за счет бюджета.

«Вопрос газификации и догазификации — во главе наших задач. Важно продолжить работу по подключению большего числа домовладений к социальной газификации. В регионе выделяются средства для льготной категории граждан на покупку газоиспользующего оборудования, а также на подключение к сети газораспределения — очень важно поддержать людей», — заявил Алексей Текслер.

Наш регион одним из первых в стране стал оказывать помощь в газификации льготников. Покупку внутридомового газового оборудования (ВДГО) и расходы на установку компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым южноуральцам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, а также инвалидам I и II групп. Им могут выплатить до 100 тысяч рублей. Кроме того, аналогичная помощь с максимальной выплатой в 200 тысяч рублей положена семьям мобилизованных южноуральцев. На газификацию можно направить и средства областного материнского капитала. До 15 января, согласно поручению президента, по всей стране должны быть установлены меры поддержки на проведение газификации для девяти категорий граждан.

«Рост темпов строительства газовой инфраструктуры в три раза выше, чем в 2021 году. Главное, что сейчас необходимо, — добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее», — заключил Дмитрий Медведев.

В середине прошедшего декабря глава региона поручил разобраться в проблемах догазификации в некоторых муниципалитетах, где подрядчики не укладываются в сроки или просто отказываются работать. Ранее в интервью «Первому областному» первый замминистра строительства и инфраструктуры региона сообщила, что в 2022 году к газу подключат 5 тысяч домов, а еще 16 тысяч домовладений получат эту возможность в рамках догазификации. Недавно внесли изменения в областное законодательство, которые расширяют количество получателей выплат на ВДГО.