В Челябинской области осенью 2023 года откроют новые экологические тропы

Глава региона анонсировал создание «зеленых» маршрутов протяженностью в 10 км

В нашем регионе в этом году обустроят еще порядка десяти экологических троп. Об этом на прошедшем на этой неделе заседании координационного совета по вопросам экологии заявил губернатор Алексей Текслер. По его словам, работы проводятся в рамках регионального проекта по сохранению биологического разнообразия и развития экологического туризма, передает корреспондент ИА «Первое областное». По этому проекту в Челябинской области уже сделали восемь экотроп на территориях заказников и памятников природы.

«В целом на сегодня в регионе есть 16 экотроп общей протяженностью 30 км. В этом году планируем обустроить еще 10 троп, а это порядка еще 10 км. Эту работу будем продолжать. Это, конечно, развитие туризма, но работа должна быть сбалансированной: развивая туризм, мы сохраняем природные объекты», — подчеркнул на заседании глава региона.

Региональное министерство экологии уточнило для нашего информагентства, что одним из таких объектов будет тропа на горе Жукова Шишка, которая находится на территории Симского пруда. Места для обустройства экотроп выбирали с учетом объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые могут представлять интерес для туристов. В пример привели Шайтан камень на озере Иткуль, а также территорию вокруг озера Сладкое в Кочердыкском заказнике. Кроме того, в этом году продолжат обустройство маршрута для сплавов по реке Ай.

«Открытие экологических троп запланировано в сентябре — октябре 2023 года. В целом обустройство экологических троп на ООПТ регионального значения направлено на развитие пешего туризма, в связи, с чем работы по обустройству экотроп предполагают создание базовой инфраструктуры экотуризма и, при необходимости, улучшении покрытия тропы», — объяснили «Первому областному» в ведомстве.

Недавно стало известно, что Челябинская область получит от федерального центра сотни миллионов рублей на создание инфраструктуры для туристических объектов. В этом году должны начаться работы по подведению газа, воды и света к горнолыжному курорту «Аджигардак», который в течение 7-8 лет должен превратиться в круглогодичное место отдыха для любителей зимних катаний. Эти же средства выделяют на инфраструктуру для будущего бальнеологического курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе.