В Челябинской области организуют трансляцию рождественского богослужения

В Свято-Симеоновского кафедральном соборе службу проведет митрополит

В храмах Челябинской митрополии пройдут торжественные богослужения 6 и 7 января. Рождественские и предпраздничные службы состоятся во всех крупных храмах области. В челябинской епархии рассказали, где и как состоятся литургии и богослужения в честь праздника Рождества Христова.

Канун праздника — 6 января — называют Рождественским Сочельником. Утром будут отслужены царские часы и Божественная литургия. Вечером 6 января в храмах состоится богослужение, состоящее из великого повечерия с литией, утрени и первого часа. В ночь с 6 на 7 января в храмах Южного Урала состоится главное рождественское богослужение — праздничная Божественная литургия.

«Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничные богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе по адресу: улица Кыштымская, 32. Во многих крупных городских храмах утром 7 января состоится ещё одна литургия — для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение», — пояснили в епархии.

Представители церкви пояснили, что будут соблюдены все меры безопасности для прихожан для предотвращения распространения коронавируса. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий предупреждает о необходимости соблюдать масочный режим.

«Поскольку на рождественское ночное богослужение приходит обычно много народу, хочу обратиться к нашим прихожанам, особенно пожилым и тем, кто ещё не прошёл вакцинацию от коронавируса. Если вы посещаете храм, в котором в день праздника служат две Литургии (ночью и утром), пожалуйста, по возможности придите на утреннюю. Это важно, чтобы храмы не переполнялись. Так мы сведём к минимуму риск заражения. И ещё. Если вы ощутили какие-то признаки недомогания, даже слабые, прошу: поберегите себя и других, встретьте праздник дома. От посещения храма воздержитесь», — сказал владыка.

В Свято-Симеоновский кафедральном соборе богослужение начнется уже с 8:30 6 января. В 17:00 пройдет литургия, затем вечернее богослужение. В полночь 7 января начнется литургия, а поздняя пройдет с 9 утра.

Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5 «а») будет работать по тому же графику, с одним отличием, что литургия начнется 6 января в 8.00.

В Одигитриевском женском монастыре (Энергетиков, 21 «а») она начнется в 7:00, в 16:45— вечернее богослужение, 23:00 — исповедь, в полночь, 7 января, пройдет литургия.

В Свято-Троицком храме (Кирова, 60 «а») в 8:00 начнется поздняя литургия, 17:00 — вечернее богослужение, 22:30 — исповедь. Ранняя литургия начнется в полночь, а в 8:30 — поздняя литургия. Добавим, что в ночь с 6 на 7 января все желающие смогут посмотреть интернет-трансляцию архиерейского богослужения из Свято-Симеоновского кафедрального собора.