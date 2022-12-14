В Челябинской области организуют круглогодичный отдых детей из Донбасса

Прямо сейчас в области живут 115 ребят из Волновахи и Ясиноватой

К губернатору Челябинской области во время прямой линии обратилась жительница Волновахи (ДНР), она переживает, что ее ребенок в этом году не успел посетить Южный Урал в рамках организованной нашим правительством помощи. Губернатор рассказал, какие меры поддержки будет оказывать Южный Урал ребятам из подшефных территорий.

«Мой ребенок, к сожалению, в этом году не смог побывать на Южном Урале, но очень хочет. Скажите, пожалуйста, появится ли такая возможность», — поделилась женщина.

Также с вопросом продолжения отдыха и обучения ребят из Донбасса на Южном Уралек Алексею Текслеру обратился мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. Глава подшефного города поблагодарил челябинского губернатора за регулярную помощь.

В этом году более 400 ребят из Волновахи и Ясиноватой приезжали отдохнуть и подлечиться на Южный Урал, 115 находятся в Челябинской области прямо сейчас.

«Эту работу продолжим и в следующем году. Я обещаю, что обязательно пригласим автора обращения в Челябинскую область. Деткам здесь очень нравится, я при встрече многих пригласил приезжать к нам учиться», — сказал Алексей Текслер.

Причем дети круглогодично приезжают на Южный Урал не только отдыхать, но и учиться: в Ясиноватой из-за боевых действий до сих пор организовано дистанционное обучение.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область помогает также восстанавливать школы на подшефных территориях: укомплектовывать оборудованием и партами. Две школы в Ясиноватой и одну в Волновахе уже восстановили.

Напомним, ранее стало известно, что дети из ДНР впервые встали на лыжи в Челябинской области. Ребята были в большом восторге от снега: в Донбассе он падает и тут же тает.