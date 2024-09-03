В Челябинской области определят лучшего администратора госпаблика

Страницы ведомств и учреждений упрощают коммуникацию с жителями

В Челябинской области объявили конкурс на лучшего администратора госпаблика. Жюри выберет ведомство или учреждение, которое интересно и нестандартно подходит к публикации постов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В регионе ведутся более 3800 госпабликов. Это группы и ведомств, и администраций, и школ, и больниц. В шапке профиля в соцсетях у них значится «Госорганизация».

В августе в соцсети «ВКонтакте» такие группы опубликовали более 140 тысяч постов. Страницы ведомств пользователи посетили 74 миллиона раз. Каждый житель региона в месяц увидел 31 пост от госпабликов.

Организаторами конкурса являются ЦУР и правительство Челябинской области. Подать заявку можно с 9 по 30 сентября. Конкурс проведут с 9 сентября по 1 ноября этого года. Победитель станет известен в ноябре.