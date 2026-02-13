В Челябинской области определили развитие социальной сферы в 2026 году

В столице Южного Урала впервые прошел семинар-совещание для замов по соцвопросам со всех территорий региона

В Челябинске 13 февраля более 40 заместителей глав муниципальных образований, курирующих социальную сферу, собрались для прямого и откровенного разговора с региональными министрами. Участники подвели итоги работы в 2025 году и наметили планы на 2026-й.

Идея собрать всех профильных специалистов в одном месте родилась неслучайно.

«Очень важно, чтобы заместители в территориях имели возможность прямого контакта с министерствами. Такой семинар позволяет напрямую задать вопрос, получить ответы. В условиях многозадачности в муниципалитетах порой не хватает знаний, опыта, и мы надеемся, что такие встречи будут полезны. Мы тоже должны понимать, какие вопросы есть в территориях, которые не всегда видны из Челябинска», — пояснил первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.





Важным блоком повестки стало обсуждение развития образовательной системы. Министр образования и науки Виталий Литке обозначил первоочередные задачи и приоритетные направления на предстоящий год, сделав акцент на качестве и доступности обучения.

«Система образования для Челябинской области является стратегической сферой. Мы работаем с будущим, с нашими детьми, развиваем молодежь. И, конечно, для нас очень важно синхронизировать наши усилия с муниципалитетами», — прокомментировал Виталий Литке.

Министр подробно остановился на итогах 2025 года: в регионе построили четыре новые школы, отремонтировали десятки учреждений, активно развивался проект «Профессионалитет» и открывались молодежные лаборатории в вузах. В 2026 году планируется капитальный ремонт девяти школ, дальнейшее обновление колледжей, детских садов и загородных лагерей, а также открытие пяти новых кластеров «Профессионалитета».





Министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов в своем докладе сделал акцент на системной поддержке участников специальной военной операции и развитии адаптивного спорта, напомнив, что работа строится во исполнение прямых поручений президента России. По словам министра, в регионе уже сформирован областной реестр участников СВО, получивших инвалидность, налажено взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Задача муниципалитетов — адресно приглашать ветеранов на занятия спортом, предлагая им широкий выбор дисциплин: от плавания и легкой атлетики до стрельбы и метания ножей.

«Спорт для них — это путь к физическому восстановлению и возвращению в общество. Летом 2026 года планируется проведение Кубка полномочного представителя президента РФ в УрФО для защитников Отечества. В программе — 14 видов спорта. Мы должны обеспечить активное участие наших героев в этом мероприятии», — подчеркнул Владимир Иванов.





Еще одной важной темой выступления министра стала реализация программы «Земский тренер», которая с 2026 года получила федеральное софинансирование. Теперь специалист, переехавший в сельскую местность, может получить суммарно 2 миллиона рублей (1 миллион федеральных и 1 миллион региональных). С 2022 года программа привлекла 55 специалистов в 19 муниципалитетов.

Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская представила детальный отчет о реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» за 2025 год и обозначила задачи на предстоящий период. В прошлом году в регионе отремонтировали 65 объектов первичного звена, построили 14 новых и установили четыре быстровозводимые модульные конструкции. Это позволило улучшить доступность медицинской помощи в отдаленных территориях.





«Работы по укреплению инфраструктуры будут продолжены. Уже в 2026 году мы завершим капитальный ремонт и строительство объектов в Миассе, Нязепетровске, Аргаяше, Сатке, Бредах, Верхнеуральске, Карталах, Юрюзани и Катав-Ивановске. Качественные условия оказания помощи — основа для всех остальных показателей», — перечислила Татьяна Колчинская.

Министр отметила позитивную динамику по ключевым направлениям: растет доля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых в течение года не было острых событий, увеличивается выявление онкологии на первой стадии.

«Ранняя диагностика — это спасенные жизни. Сейчас нам необходимо сделать большой стратегический упор на диспансеризацию граждан репродуктивного возраста — от 18 до 49 лет. Это инвестиция в демографическое будущее региона», — подчеркнула Татьяна Колчинская.

Вопросы поддержки защитников Отечества прозвучали в докладах сразу нескольких ведомств. Министр социальных отношений Наталья Лугачева подробно остановилась на организации работы с семьями бойцов на местах, а также затронула темы профилактики социального сиротства, защиты прав детей-сирот и предоставления помощи на основании социального контракта.

Министр молодежи Юрий Болдырев назвал молодежь важнейшим ресурсом развития муниципалитетов.





«На самом деле последние несколько лет вектор молодежной политики и те задачи, которые нам ставит федеральный центр и которые мы перед собой сами ставим, связаны с молодежью в небольших территориях. И я стараюсь ответить на два вопроса. Во-первых, что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из территории и возвращалась туда после обучения в университетах, получения среднего профессионального образования. И в то же время, чтобы их жизнь была такой же насыщенной, как жизнь молодежи в крупных городах. Поэтому мы открываем молодежные пространства, стараемся сами выезжать и там проводить и образовательные, и развивающие мероприятия. В этом году мы в нескольких территориях Челябинской области вновь откроем молодежные пространства, и это будут даже чуть более крупные по метражу пространства, но каждый со своей фишкой, со своим смыслом», — отметил Юрий Болдырев.

Насыщенный блок представил министр культуры Алексей Бетехтин, затронув широкий спектр тем: от антитеррористической защищенности учреждений до внедрения современных цифровых сервисов, включая использование Цифрового ID в мессенджере MAX и QR-кодов для подтверждения статуса участника СВО. Также на семинаре анонсировали конкурс на звание «Малая культурная столица Челябинской области 2027 года».

Заместитель министра культуры Ирина Анфалова-Шишкина, комментируя формат встречи, подчеркнула его необходимость.

«В Российской Федерации сегодня очень много изменений в нормативно-правовой базе. Я думаю, что вы с этим все сталкиваетесь напрямую на земле. И, конечно, у вас есть много вопросов, которые так или иначе касаются деятельности социальной сферы», — отметила Ирина Анфалова-Шишкина.

В начале семинара состоялась церемония награждения. Благодарственные письма за личный вклад в развитие и совершенствование социальной сферы, за профессиональный и ответственный подход к решению поставленных задач получили заместители глав ряда территорий. В их числе представители Челябинска, Сосновского, Коркинского, Верхнеуральского, Кусинского округов, а также Магнитогорска, Златоуста и Нагайбакского района.





Как отметили участники, новый формат себя оправдал: за один день замы смогли синхронизировать планы с региональными министерствами, задать наболевшие вопросы и увезти в муниципалитеты четкое понимание задач на ближайший год.