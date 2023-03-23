В Челябинской области определили почти 200 площадок для сборов и митингов

Перечень гайд-парков опубликован на официальном сайте правительства региона

Ленты новостей накануне захлестнула волна сообщений о том, что в Челябинской области ликвидировали все «гайд-парки». Перечень мест, в которых можно было проводить митинги и собрания, утвержденный в 2012 году, был признан утратившим силу. Сегодня на сайте правительства региона появилось новое постановление, датированное 22.03.2023 под номером 191-П. В нем перечислены 197 общественных мест в Челябинской области, приспособленных и отведенных «для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

В документе говорится, что список был составлен с учетом предложений, которые поступили из администраций муниципалитетов.

В Челябинске такими местами стали танцплощадка и территория вокруг нее в парке «Металлург» имени О. И. Тищенко и парковка перед ледовой ареной «Трактор».

С полным списком площадок можно ознакомиться здесь.