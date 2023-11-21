В Челябинской области определили победителей самого народного конкурса

Гран-при «Марафона талантов» получил челябинский хор «Тутти»

В Челябинске прошел финальный концерт народного проекта «Марафон талантов». Юбилейный, 10-й гала-концерт состоялся в конгресс-холле «Таганай» накануне вечером. До финала дошли 280 победителей зональных этапов, всего на старт вышли 40 тысяч человек. Кадры зрелищного шоу — в фоторепортаже от ИА «Первое областное».

За участников гала-концерта проголосовали телезрители ОТВ. Именно этих солистов, профессиональных артистов и любителей, можно было увидеть накануне на концертной сцене. Специальные гости выступлений — музыканты вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». За 10 лет «Марафон талантов» стал поистине народным. Число его участников давно перевалило сотню тысяч человек. На российском телевидении аналогов такому массовому проекту нет.

В ходе концерта жюри определило победителей. Гран-при получил челябинский эстрадный хор «Тутти».

Лучший детский коллектив — ансамбль «Светлое настоящее» (Нязепетровский район).

Лучший молодежный коллектив — молодежное творческое объединение «Поиск» имени Светланы Гришечкиной.

Лучший солист среди взрослых — Николай Роткин (Сосновский район).

Лучший солист среди детей — Анзор Худоян (Магнитогорск).

Специальный приз «За сохранение наследия» — Наталья Боровикова (Катав-Ивановский район).

Приз «За оригинальность» взял хореографический коллектив «Антре» (Каслинский район).

Приз зрительских симпатий достался солисту Виктору Малому (Миасс).

В номинации «Дебют» победила 8-летняя Аделия Алибаева, вокалистка из Аргаяшского района. Победители получили денежные премии.

К юбилею конкурса журналист и редактор медиахолдинга «Первый областной» Анастасия Плотникова подготовила документальный фильм об истории конкурса.