В Челябинской области определили размер выплат беженцам из ДНР и ЛНР

Соответствующий проект закона приняли депутаты регионального ЗСО

В Челябинской области беженцы, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины на Южный Урал, будут получать пенсии, в том числе по инвалидности, пособия по беременности, при рождении детей и другие меры социальной поддержки. Соответствующий законопроект сегодня, 29 сентября, сразу в трех чтениях приняли депутаты регионального Законодательного собрания.

«Проект закона разработан в рамках реализации указа президента РФ от 27 августа текущего года в части предоставления указанным лицам с 1 июля по 31 декабря 2022 года ряда социальных выплат. Финансирование будет предоставляться за счет субсидии из резервного фонда правительства РФ. В Челябинской области, по предварительным данным, новыми мерами социальной поддержки воспользуются 792 человека», — рассказала в докладе первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.

Согласно пояснительной записке к принятому депутатами проекту закона, в 2022 году прибывшие в регион люди из ЛНР, ДНР, Украины с гражданством и без него смогут оформить:

Ежемесячную пенсию в размере 10 000 рублей. Ежемесячную социальную выплату инвалидам — 10 000 рублей. Доплату к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемым инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3000 рублей. Ежемесячную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5000 рублей. Единовременную выплату беременным женщинам в размере 10 000 рублей. Единовременную выплату при рождении ребенка в размере 20 000 рублей. Ежемесячную выплату на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4000 рублей, а в случае если такой ребенок находится под опекой или попечительством — в размере 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме обучения в образовательной организации в размере 4000 рублей. Ежемесячную выплату единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 000 рублей.

Для финансирования данных мер социальной поддержки понадобится 600 тысяч рублей.