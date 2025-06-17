В Челябинской области определены приоритетные проекты благоустройства на 2026 год

Лидерами по итогам всероссийского голосования стали четыре муниципальных округах региона

Более 600 тысяч жителей Челябинской области приняли участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Лидерами стали Кизильский, Чебаркульский, Нагайбакский и Кунашакский муниципальные округа, проекты которых получат приоритетное финансирование в 2026 году. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Губернатор напомнил, что в 2025 году на формирование комфортной городской среды в регионе направлено 961,5 миллиона рублей. Все работы по благоустройству должны быть завершены до 1 сентября текущего года. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сроков и высокого качества работ на всех объектах.

«На семи объектах работы уже закончены, начало положено, но нужно ускоряться. У нас есть ряд крупных проектов в рамках конкурса малых городов, там чуть попозже сроки завершения, но там объекты значимые. Коллеги, все остальные работы должны быть завершены до 1 сентября», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор подвел итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нем приняли участие более 600 тысяч жителей Челябинской области. По итогам голосования лучшие результаты показали Кизильский, Чебаркульский, Нагайбакский и Кунашакский муниципальные округа. Их проекты получат приоритетное финансирование в следующем году.

Алексей Текслер поблагодарил всех участников голосования за активное участие и выразил уверенность, что реализация проектов по благоустройству значительно улучшит качество жизни жителей региона.