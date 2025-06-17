Более 600 тысяч жителей Челябинской области приняли участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Лидерами стали Кизильский, Чебаркульский, Нагайбакский и Кунашакский муниципальные округа, проекты которых получат приоритетное финансирование в 2026 году. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.
Губернатор напомнил, что в 2025 году на формирование комфортной городской среды в регионе направлено 961,5 миллиона рублей. Все работы по благоустройству должны быть завершены до 1 сентября текущего года. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сроков и высокого качества работ на всех объектах.
«На семи объектах работы уже закончены, начало положено, но нужно ускоряться. У нас есть ряд крупных проектов в рамках конкурса малых городов, там чуть попозже сроки завершения, но там объекты значимые. Коллеги, все остальные работы должны быть завершены до 1 сентября», — подчеркнул Алексей Текслер.
Также губернатор подвел итоги всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нем приняли участие более 600 тысяч жителей Челябинской области. По итогам голосования лучшие результаты показали Кизильский, Чебаркульский, Нагайбакский и Кунашакский муниципальные округа. Их проекты получат приоритетное финансирование в следующем году.
Алексей Текслер поблагодарил всех участников голосования за активное участие и выразил уверенность, что реализация проектов по благоустройству значительно улучшит качество жизни жителей региона.