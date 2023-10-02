В Челябинской области октябрьское солнце может испортить телевизионную картинку

Помехи будут возникать на несколько минут в день

В Челябинской области с 5 по 20 октября может ухудшиться качество телесигнала, предупредили в региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети. Картинка в телевизоре испортится из-за явления солнечной интерференции, которое случается дважды в год — осенью и весной.

По словам представителя Челябинского телерадиоцентра Константина Дикова, солнечная интерференция связана с вращением Земли вокруг Солнца.

«Во время интерференции Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного объекта вещания выстраиваются на одной линии, и это создает помехи при приеме. Во время интерференции радиоизлучение Солнца глушит сигналы спутника. Затем спутник связи уходит из-под солнечной засветки, длится это явление несколько минут в сутки», — объяснил он.

Специалисты ожидают, что пользователи цифрового эфирного телевидения по большей части не заметят на экранах признаков интерференции. Однако, предупреждают они, некоторые телеприемники и приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки и выдавать картинку и звук со сбоями даже после восстановления нормального сигнала. В таких случаях телезрителям советуют перезагрузить телевизор или приставку. А если не поможет — заново настроить каналы.