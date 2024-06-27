В Челябинской области окончательно запретили ночные «наливайки»

Исключение сделано для одной-единственной ночи в году

В Челябинской области принят закон, ограничивающий ночную продажу алкогольной продукции в объектах общепита. Требования существенно ужесточаются.

Так, продажа слабоалкогольных напитков, таких как пиво, сидр, пуаре и медовуха, при оказании услуг общепита разрешается только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Таким образом отсеиваются заведения, прозванные в народе «наливайками».

Кроме того, запрещается — всем, кроме ресторанов, — розничная продажа алкоголя в барах, кафе и буфетах, расположенных в МКД, в рабочие дни с 22:00 до 10:00; в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 10:00.

Исключение сделано для новогодней ночи на период времени с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января.

Введенные ограничения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.