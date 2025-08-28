В Челябинской области ограничили работу «наливаек» в жилых домах и рядом

К определению минимальной площади зала подошли дифференцированно

Южноуральский парламент сегодня, 28 августа, принял во втором и третьем чтении закон, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в жилых многоквартирных домах, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги ЗСО.

Напомним, в настоящее время продажа алкогольной продукции запрещена в таких объектах общепита с залом обслуживания посетителей менее 40 квадратных метров.

В первом чтении законопроекта, принятого в июне текущего года, предлагалось увеличить площадь зала обслуживания до 50 квадратных метров. Ко второму чтению поступило предложение дифференцировать подход к изменению площади: предложено сохранить размер минимальной площади зала обслуживания для кафе и ресторанов, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, 40 «квадратов», площадь зала для баров и буфетов, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, основным видом деятельности которых является продажа алкоголя, — увеличить до 50 кв. метров.

В таком виде документ принят во втором и третьем чтении.