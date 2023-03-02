В Челябинской области ограничения на заснеженной трассе М‑5 продлили до вечера 2 марта

Запрет касается грузовиков и пассажирского транспорта

Движение на трассе М-5 «Урал» вновь ограничили из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», на этот раз ограничение для грузовиков, пассажирских автобусов, маршруток и такси будут действовать до 20 часов четверга, 2 марта. Сильный ветер, метель, снегопад и ограниченная видимость пока не позволяют открыть участок от границы с Башкирией до Чебаркуля.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи участникам дорожного движения задействовано 23 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники»,— сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На данный момент, как сообщают автолюбители в социальных сетях, от Сима до поворота на Кропачево все еще стоят фуры, но легковые автомобили пропускают. Большегрузы в основном стоят в сторону Челябинска. До обеда водители говорили о том, что из-за метели и снега растет пробка из большегрузов. Рекомендовалось объезжать этот участок через Миньяр и Ашу.